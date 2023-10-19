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داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 08:18 مساء
داخل العدد 413: في ليبيا غزّة تتقدم.. والمصالحة تتراجع
الصفحة الأولى من العدد «413» من جريدة «الوسط»، الخميس 19 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)
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في العدد 413 الصادر اليوم الخميس من جريدة «الوسط» نقرأ في صدر الصفحة الأولى تقريرًا يستشرف مستقبل العملية السياسية في ليبيا. جاء تحت عناوين «القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام الشارع الليبي وتشغلهم عن العملية السياسية.. غزّة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم».

ونتعرف في التقرير على انضمام المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى المنادين بتشكيل حكومة جديدة تجري الانتخابات، بعد أن قدم صورة غير مطمئنة للوضع في ليبيا من خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «المصالحة الليبية الشاملة.. خطوة إلى الأمام وخطوات للخلف».

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الورشفاني: 14 مطلبًا لحل أزمة رواتب موظفي الخطوط الجوية الليبية
ويتصدر الصفحة الرابعة حوار مع مسؤول نقابي في شركة الخطوط الجوية الليبية، عزالدين الورشفاني، وجاء بعنوان «صرفوا أجر 6 أشهر فقط من مستحقات 2020.. الورشفاني: 14 مطلبًا لحل أزمة رواتب موظفي الخطوط الجوية الليبية».

وبعنوان «موقع استقصائي سويدي: هل تعيد تركيا النظر في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع ليبيا؟»، نطالع موضوعًا ثانيًا في الصفحة نفسها.

الصراع الجديد بين الفرقاء الليبيين
ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعًا بعنوان «دفتر أضرار العاصفة دانيال لا يزال مفتوحًا إدارة إعادة الإعمار الصراع الجديد بين الفرقاء الليبيين».

ونقرأ في الصفحة نفسها تقريرًا عنوانه «ضبطتها مكافحة الهجرة غير الشرعية.. ضبط شاحنة تحمل 340 حقيبة متفجرات في طبرق».

- للاطلاع على العدد 413 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

إبادة غزة بأياد إسرائيلية ومباركة أميركية
ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ويتصدر الصفحة السادسة موضوع ضمن ملف يلاحق تطورات العدوان على شعب فلسطين المحتلة، وجاء تحت عنوان «إبادة غزة بأياد إسرائيلية ومباركة أميركية».

أيضًا في الصفحة السابعة نقرأ موضوعًا بعنوان «جرائم الاحتلال في عيون العالم». وفيه عنوان «واشنطن تبارك قتل الأطفال والنساء: إسرائيل تدافع عن نفسها.. وألمانيا تعاقب من يتعاطف مع الفلسطينيين».

توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعًا عنوانه «عون: ليبيا تملك خامس احتياطي من الصخر الزيتي في العالم».

وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات يتصدرها تقرير جاء بعنوان «توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024».

مادونا تطلق تحية لضحايا العنف المفجع في فلسطين المحتلة
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «احتجاجًا على إلغاء تكريم أديبة فلسطينية انسحاب مؤسسات ودور نشر من فرانكفورت الدولي للكتاب».

أما صفحة الفن فيتصدرها موضوعان أولهما بعنوان «في بداية حفلتها بالعاصمة البريطانية.. مادونا تطلق جولتها بتحية ضحايا العنف المفجع في فلسطين المحتلة».

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مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» قبل تصفيات مونديال 2026
ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات يتصدرها تقرير بعنوان «6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ 49».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «مكاسب فنية للفرسان قبل انطلاق تصفيات مونديال 2026».

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