تكليف قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية

القاهرة - بوابة الوسط

كلفت مديرية أمن بنغازي قسم المرور والتراخيص بالعمل خلال الفترة المسائية، لتقديم الخدمات المرورية اللازمة للمواطنين، وفق ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت المديرية إن مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ «أصدر تعليماته بتكليف وحدة تسجيل المركبات في قسم المرور والتراخيص بالمديرية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي (الفترة المسائية) من الرابعة مساء إلى السابعة مساء».

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وأكد الشامخ أن الأوامر التي صدرت للقيام بالعمل الإضافي داخل وحدة تسجيل المركبات لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين، من تسجيل السيارات وفحصها وغيرها من الخدمات العامة، من شأنها توفير أبسط السبل لخدمة المواطن.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار العمل على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات المرورية للمواطنين داخل مدينة بنغازي.