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أبوجناح يؤكد استعداد ليبيا التام لدعم الفلسطينيين سياسيًا وصحيًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 04:40 مساء
أبوجناح يؤكد استعداد ليبيا التام لدعم الفلسطينيين سياسيًا وصحيًا
لقاء أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
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أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال استقباله سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، اليوم الأربعاء، استعداد ليبيا التام لدعم الفلسطينيين سياسيًا وصحيًا.

والتقى أبوجناح السفير الفلسطيني في مكتبه بديوان وزارة الصحة في طرابلس، حيث أكد لضيفه «استنكاره للجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق المدنيين في دولة فلسطين وخاصة في قطاع غزة» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لأبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك».

وخلال اللقاء قدم السفير الفلسطيني الشكر لليبيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «عن موقفها بجامعة الدول العربية وتحفّظها عن قرار الجامعة العربية بالاكتفاء فقط بإدانة الكيان الصهيوني»، جراء الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

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وأطلع السفير الفلسطيني أبوجناح على الأوضاع في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، فيما أكد وزير الصحة المكلف «وقوف ليبيا مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاسترداد حقوقه، واستعداده التام لتقديم المساعدة ومد يد العون لأهلنا في فلسطين على الصعيد السياسي وفي دعم قطاع الصحة» وفق المكتب الإعلامي.

ودانت ليبيا الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة هجماتها العنيفة والقصف الجوي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت 7 أكتوبر الجاري والذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين.

لقاء أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
لقاء أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
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