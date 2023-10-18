إنشاء مصفاة وخط غاز بالجنوب في مشاورات الكوني وعون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون وضع قطاع النفط، وإمكانية إنشاء مصفاة للنفط بالجنوب للمساهمة في توفير الوقود والمحروقات وخلق تنمية مكانية فيه.

واستعرض عون خلال اللقاء مع الكوني دراسة إنشاء خط غاز لتغذية محطة كهرباء أوباري من أحد الحقول القريبة منها، وفق بيان منشور على صفحة المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره، شدد الكوني على ضرورة الاهتمام ببرامج تنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة منتسبي قطاع النفط بالمنطقة الجنوبية.