مجلس الأمن يوافق على رفع اسم عائشة القذافي من قوائم حظر السفر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على رفع اسم عائشة القذافي، نجلة معمر القذافي، من قوائم حظر السفر، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.

وجاء في قرار لجنة مجلس الأمن أنه «في 16 أكتوبر 2023، قررت اللجنة أن الفرد التالي، وهي عائشة معمر محمد القذافي، لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر المفروضة عملا بالفقرة رقم 15 من القرار 1970 لعام 2011»، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أمس الإثنين.

الإبقاء على قرار تجميد الأصول

لكن قرار اللجنة، المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا، وهي اللجنة الخاصة بفرض تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس، يشير إلى أن عائشة القذافي لا تزال خاضعة لتدابير تجميد الأصول، عملا بالقرارات ذات الصلة.

وواصل القرار موضحا: «بناء على ذلك، سنت اللجنة التعديلات المحددة في القيود الموضحة بالقرار، وعلى الملخصات السردية لأسباب الإدراج».

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أدرجت عائشة على قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن في 26 فبراير العام 2011، عملا بالفقرة رقم 15 من القرار 1970، والفقرة رقم 17 من القرار نفسه، باعتبارها نجلة معمر القذافي، وبسبب قربها من النظام السابق الحاكم في ليبيا.

وسبق ووافقت لجنة العقوبات على تجديد منح عائشة وآخرين من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيًا صالحًا لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 5 ديسمبر العام 2021 حتى مايو من العام 2022.

كذلك أمرت المحكمة الأوروبية، بالعام 2021، بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين العقوبات، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.