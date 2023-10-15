وصول مبردات ومعدات ومواد مكملة لوحدتي توليد بمحطة كهرباء طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 12 حاوية محملة بمبردات «fan coolers» ومعدات ومواد مكملة لوحدتي التوليد الثالثة والرابعة بمشروع محطة كهرباء طبرق الغازية الجديدة شرق البلاد.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنة موردة من شركة «جينرال إليكتريك» الأميركية، ووصلت إلى موقع مشروع محطة كهرباء طبرق الغازية الجديدة أمس السبت.

- وصول باخرة محملة بمعدات لمشروع محطة كهرباء طبرق

وأضافت الشركة أن هذه الشحنة تأتي في إطار مساعيها لاستكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية لإضافة قدرات إنتاجية جديدة تساعد في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

شحنة المبردات والمعدات والمواد المكملة للوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة كهرباء طبرق الغازية.. (الشركة العامة للكهرباء)

محطة كهرباء طبرق الغازية.. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المبردات والمعدات والمواد المكملة للوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة كهرباء طبرق الغازية.. (الشركة العامة للكهرباء)