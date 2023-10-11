ضبط 27 شخصا من غانا بتهمة ممارسة الدعارة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت إدارة المهام الخاصة القبض على 27 شخصا من الجنسية الغانية (ذكورا وإناثا)، متلبسين بواقعة ممارسة الدعارة داخل مسكنهم، بالإضافة إلى شخصين ليبيين وشخص آخر سوداني.

وأفاد بيان لإدارة المهام الخاصة، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، بأن دوريات الإدارة داهمت سكنا للعمالة الوافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، بعد أخذ إذن النيابة العامة، وذلك بعد ورود معلومات لمكتب التحري تفيد بوجود مجموعة من الجنسيات الأفريقية تمارس الدعارة داخل هذا السكن.

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وأضاف البيان أن الدورية ألقت القبض على 27 شخصا من الجنسية الغانية متلبسين بالواقعة. كما أُلقي القبض على شخصين ليبيين وشخص آخر سوداني داخل السكن.

وأكدت إدارة المهام الخاصة حرصها على مواصلة عملها الأمني، لردع مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، ومكافحة مختلف الجرائم من أجل فرض الأمن، خدمةً للوطن والمواطن.

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من مداهمة إدارة المهام الخاصة لسكن عمالة وافدة بمنطقة أقزير في مدينة مصراتة، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)