«التعليم» تنعى طالبة توفيت جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، الطالبة روان فرج بوعيدة التي وافتها المنية جراء السيول والفيضانات.

وقالت الوزارة إن الطالبة روان مقيدة في الصف التاسع بمدرسة سالم بكار بمراقبة التعليم في بلدية الأبيار، حسب النعي المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ضحايا العاصفة «دانيال»

وفي العاشر من سبتمبر، ضربت العاصفة «دانيال» المنطقة الشرقية متسببة في وقوع ضحايا ومصابين ومفقودين بالآلاف، إضافة إلى خسائر ضخمة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

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وأدت العاصفة إلى تضرر 117 مدرسة في درنة المناطق المنكوبة، وتعاقدت الوزارة على صيانة 75 منها حسب ما كشفته أمس الثلاثاء.