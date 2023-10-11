حكومة حماد: صيانة 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في مدينة درنة، ضمن المرحلة الأولى لأعمال الإنشاء والتحوير والتطوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية لباقي المراكز خلال الأيام المقبلة.

وأجرى وزير الصحة عثمان عبدالجليل جولة تفقدية لكافة المرافق الصحية في درنة، رفقة مديري الإدارات بالوزارة ومدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة ومدير إدارة خدمات الرعاية الصحية درنة والشركة المنفذة لأعمال الصيانة.

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عبدالجليل يشدد على سرعة إنجاز أعمال التأهيل في القطاع الصحي بدرنة

وأوضح بيان نشرته صفحة تابعة للحكومة على «فيسبوك» أن المسؤولين عاينوا الموقع الخاص بتركيب عيادة الصحة النفسية لتقديم خدماتها للمترددين، والتي ستكون بمحيط مستشفى الوحدة التعليمي في درنة.

وشدد عبدالجليل خلال جولته على أهمية سرعة إنجاز كافة الأعمال في الوقت المحدد دون أي تأخير مراعاةً لحالة المواطن في مدينة درنة.

وأمس الإثنين قدَّم رئيس الحكومة أسامة حماد إحاطة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول خطة حكومته لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والتجهيزات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.

شهر على كارثة درنة

واليوم قد مرَّ شهر كامل على كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة، ولا تزال العديد من الملفات المتعلقة بإعادة الحياة لقلب المدينة غير واضح، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل القطاع الصحي بشكل كامل، وتعويض السكان عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

ويشعر المتابعون للشأن العام بتراجع مستوى التركيز على كارثة درنة، لاسيما مع سيطرة ملفات أخرى على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى انشغال السياسيين بملف الانتخابات وهو الآخر محل جمود سياسي.

وزير الصحة عثمان عبدالجليل يقوم بجولة تفقدية لكافة المرافق الصحية في درنة، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وزير الصحة عثمان عبدالجليل يقوم بجولة تفقدية لكافة المرافق الصحية في درنة، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وزير الصحة عثمان عبدالجليل يقوم بجولة تفقدية لكافة المرافق الصحية في درنة، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)