حماد يقدم لعقيلة صالح إحاطة حول خطة حكومته لإعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قدَّم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إحاطة لرئيس المجلس عقيلة صالح حول خطة حكومته لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والتجهيزات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الإثنين في مدينة القبة، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن رئيس المجلس اطلع خلال اللقاء على أعمال الحكومة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار حيال كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة والجبل الأخضر والمناطق المتضررة، وما قدمته الجهات التنفيذية لكل المناطق وخطة عمل التنمية للبلديات، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة.

- تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

حماد: الحكومة قدمت تعويضات للمواطنين المتضررين

وأكد حماد أن الحكومة قدمت تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم، بالإضافة إلى ميزانية طوارئ قُدمت لكل البلديات المتضررة. في حين قدم العريبي تقريراً حول ما أنجزته لجنة إعادة الإعمار من أعمال خلال ستة أشهر.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررًا عقده في 10 أكتوبر، وذلك من أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».