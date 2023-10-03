  • Alwasat News
Atwasat

مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 01:23 صباحا
مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»
الأستاذ الجامعي، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، فتحي البعجة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية إن جهاز الأمن الداخلي احتجز الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، ومدير فرع المركز ببنغازي سراج دغمان، والناشط السياسي طارق البشاري يوم الأحد الماضي، إثر استدعائهم «للتحقيق معهم على ضوء تقرير مفاده أنهم اجتمعوا بمقر المركز في بنغازي بنية إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش، وهو أمر لا صلة له بالحقيقة».

وأضاف المركز، في بيان، أن الاجتماع كان لبحث الوضع العام في ليبيا، إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر، «وهو وضع لا يمكن لأي أحد أن ينكر خطورته ومأساويته»، أو «يتغاضى عن الأخطاء الجسيمة التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح».

وأوضح المركز أنه «دأب منذ تأسيسه سنة 2011 على حث جميع المسؤولين الليبيين والدوليين على عدم الاستخفاف بمسؤولياتهم وخطورة التسيب واللامبالاة وعدم مراعاة أصول وقواعد العمل العام في تسيير شؤون البلاد»، من خلال «إبداء رأيه بموضوعية ومسؤولية وتقديم الدراسات والخطط البديلة لإخراج البلاد من أزماتها المتتالية».

- ثلاثة أحزاب سياسة تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري
 - عائلة البعجة تؤكد احتجازه لدى الأمن الداخلي مع اثنين من زملائه
- البعجة ما زال قيد الاحتجاز لدى الأمن الداخلي في بنغازي

وتابع البيان: «منذ افتتاح فرعه في بنغازي منتصف سنة 2023، دأب المركز على لقاء كافة الفعاليات السياسية والأمنية في بنغازي والمشاركة بفعالية في كافة الملتقيات والأنشطة سواء كانت من تنظيمه أو من تنظيم أحزاب ومؤسسات وطنية»، مشيرًا في هذا السياق إلى أن أحد الأنشطة التي نظمها يتمثل في استضافة السفيرة البريطانية بمقره ببنغازي، حيث عقدت جلستي حوار مع أقطاب اجتماعية وفكرية وسياسية ببرقة، وجرى تنظيم اللقاء بعلم وبإذن من جميع الجهات المسؤولة، كما نظم المركز في شهر يوليو 2023 ملتقى النخب الليبية، حضرته كل من أحزاب الكرامة وليبيا للجميع والمدني الديمقراطي والاتحادي الوطني، وشخصيات من جنوب وغرب البلاد، بإذن كافة الجهات المسؤولة ببنغازي.

مركز ليبيا للدراسات: حرصنا على إطلاع كافة الجهات على أنشطتنا
وأكد مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية أن مدير فرعه في بنغازي سراج دغمان كان حريصًا على أن يطلع كافة الجهات على أنشطة المركز وعمله، «مما وفر مناخاً من الثقة والانفتاح والارتياح مع كافة الجهات الرسمية والأحزاب»، متابعا أن «القيادة العامة للجيش الوطني تدرك جيدا أن المركز يسعى دائما لاستقرار وسلامة ووحدة ليبيا، وأنه ينبذ العنف والقمع والظلم بجميع أشكاله، وتحت أية ظروف وتشبثه بالحرية وحقوق وكرامة الإنسان وسيادة القانون واحترامه».

وأهاب المركز في نهاية البيان بالجهات الأمنية والمسؤولة إطلاق الدكتور فتحي البعجة وطارق البشاري وسراج دغمان، قائلاً «ليس من مصلحة أية جهة أن يبقوا رهن الاحتجاز، فهم أصحاب فكر ورأي وسياسة والتعامل معهم يكون بالحوار والنقاش وتبادل الأفكار والآراء، خاصة أن هدف الجميع هو استقرار ليبيا وسلامتها ووحدة أراضيها».

لجنة الحريات العامة بنقابة العامة للمحامين جاهزة للدفاع عن البعجة
من جانبها، استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين احتجاز فتحي البعجة، الذي وصفته بـ«المناضل السياسي المعروف»، معبرة عن إدانتها الإخلال بالضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية، والواردة في الإعلان الدستوري.

ودعا رئيس اللجنة، محمد العلاقي، عبر صفحته على فيسبوك إلى الإفراج الفوري عن البعجة، مشيرًا إلى «أن اللجنة بكامل أعضائها تضع نفسها تحت أمر المناضل فتحي البعجة، وتجهز نفسها للتطوع للدفاع عنه».

وسبق أن طالبت أحزاب «ليبيا للجميع» و«المدني الديمقراطي» و«الاتحادي الوطني»، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، مستنكرة «جميع أشكال الاحتجازات والاعتقالات خارج الإطار القانوني باعتبارها انتهاكًا صارخًا للحقوق السياسية والمدنية وجريمة لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة كانت، وذلك وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني الانتخابات
مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني ...
بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري
بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري
بحضور تركي.. حفتر يفتتح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي (صور)
بحضور تركي.. حفتر يفتتح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي ...
خمس دول غربية تؤيد دعوة باتيلي لـ«آلية وطنية موحدة» بشأن إعمار درنة
خمس دول غربية تؤيد دعوة باتيلي لـ«آلية وطنية موحدة» بشأن إعمار ...
ثلاثة أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري
ثلاثة أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
شاهد.. أطلال سد درنة بعد العاصفة «دانيال»
شاهد.. أطلال سد درنة بعد العاصفة «دانيال»...
المزيد
مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»
مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة ......
سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب الجراري»
سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب......
النائب العام يقيّم نتائج جمع عينات البصمة الوراثية لضحايا كارثة درنة
النائب العام يقيّم نتائج جمع عينات البصمة الوراثية لضحايا ......
ثلاثة أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري
ثلاثة أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين......
خمس دول غربية تؤيد دعوة باتيلي لـ«آلية وطنية موحدة» بشأن إعمار درنة
خمس دول غربية تؤيد دعوة باتيلي لـ«آلية وطنية موحدة» بشأن ......
المزيد