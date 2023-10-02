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ثلاثة أحزاب سياسة تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 11:46 مساء
ثلاثة أحزاب سياسة تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري
الأستاذ الجامعي، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، فتحي البعجة (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت ثلاثة أحزاب سياسية، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن الأستاذ الجامعي عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا، وسفير ليبيا السابق، فتحي البعجة، والناشطين السياسيين سراج دغمان وطارق البشاري، وفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن هذه الحادثة.

واستنكرت أحزاب «ليبيا للجميع» و«المدني الديمقراطي» و«الاتحادي الوطني»، في بيان مشترك، «جميع أشكال الاحتجازات والاعتقالات خارج الإطار القانوني باعتبارها انتهاكًا صارخًا للحقوق السياسية والمدنية وجريمة لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة كانت، وذلك وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان».

ودان البيان المشترك «الاحتجاز غير القانوني الذي تعرض له الدكتور فتحي البعجة رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا للجميع، وطارق البشاري الأمين العام للحزب، وسراج دغمان مدير مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة»، معتبرين ذلك «استغلالاً لمؤسسات الدولة دون وجه حق، ويضع تساؤلات كثيرة حول آليات عمل الأجهزة الأمنية في ليبيا».

- عائلة البعجة تؤكد احتجازه لدى الأمن الداخلي مع اثنين من زملائه
- البعجة ما زال قيد الاحتجاز لدى الأمن الداخلي في بنغازي

ثلاثة أحزاب سياسة تطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة احتجاز البعجة ودغمان والبشاري
وطالبت الأحزاب الثلاثة جهاز الأمن الداخلي بإطلاق المحتجزين الثلاثة بشكل فوري، داعيًا أيضًا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بشأن هذه الحادثة التي وصفوها بـ«الخطيرة» والتي «تهدد السلم المجتمعي والاستقرار المنشود، وقيام دولة القانون والمؤسسات والمساعي الحثيثة لاحترام وصون حثوق الإنسان والحريات».

واحتُجز البعجة لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي ظهر أمس الأحد دون معرفة التهمة الموجهة إليه. وأكدت عائلة البعجة أمس أنه اُستُدعي من قبل «الأمن الداخلي» وحين توجه إلى مقر الجهاز جرى احتجازه.

وتولى الأستاذ الجامعي فتحي البعجة رئاسة لجنة السياسات العامة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة السابع عشر من فبراير، كما شغل منصب سفير ليبيا في كندا (2013-2017)، ويرأس حاليًا المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع».

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