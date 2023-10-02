عائلة البعجة تؤكد احتجازه لدى الأمن الداخلي مع اثنين من زملائه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت عائلة الأستاذ الجامعي، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، فتحي البعجة أن الأخير ما زال موقوفًا لدى جهاز الأمن الداخلي ببنغازي.

وأفاد أحد أصدقاء البعجة «بوابة الوسط» أنه استُدعي من قبل جهاز الأمن الداخلي ظهر اليوم الأحد، وعندما توجَّه إلى مقر الجهاز جرى احتجازه هناك.

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توقيف زميلي البعجة على خلفية نقاش حول كارثة انهيار سدي درنة

كما أوقف جهاز الأمن الداخلي الناشطين السياسيين سراج دغمان، وطارق البشاري زميلي البعجة، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول كارثة انهيار سدي درنة، نظمها مركز دراسات جامعة قار يونس، وفق المصدر نفسه.

وتولى الأستاذ الجامعي فتحي البعجة رئاسة لجنة السياسات العامة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة السابع عشر من فبراير، ويرأس حاليًا المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع».