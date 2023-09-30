وزير العدل الإيطالي يثير قضية قاصر مع نظيرته الليبية ويسلمها رسالة من والدة الطفلة

القاهرة - بوابة الوسط

أثار وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، الجمعة، قضية قاصر مولودة لأم إيطالية وأب ليبي، مع نظيرته الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي.

وقضية الطفلة القاصر أثيرت بالفعل في ليبيا من قبل قصر «كيغي» (مقر رئاسة الوزراء الإيطالية) ووزارة الخارجية الإيطالية، وفق وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

«قضية عائلية مؤلمة»

وسلم الوزير نورديو نظيرته الليبية رسالة من والدة الطفلة، مترجمة إلى العربية، وقرأها عليها، قبل أن يحصل من البوسيفي على التزام شخصي لبذل كل جهد لحل الموضوع بأفضل طريقة ممكنة، في خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل «قضية عائلية مؤلمة»، في أسرع وقت ممكن، لصالح القاصر التي بقيت مع والدها.

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وعلى هامش المؤتمر الدولي في باليرمو حول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقع نورديو والوزيرة الليبية على معاهدة بشأن نقل السجناء، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتتعلق المعاهدة بالأشخاص الذين يتعرضون لأحكام تحرمهم من حريتهم الشخصية.