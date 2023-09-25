«المباحث الجنائية» يرفع البصمات الوراثية لـ35 جثة مجهولة الهوية بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، رفع البصمات الوراثية لـ35 جثة مجهولة الهوية في المناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا.

وأكد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، رصد وتقدير الأضرار لـ365 موقعًا من خبراء التقديرات المالية وحصر الأضرار رفقة أعضاء مكتب النائب العام.

- المباحث الجنائية: انتشال 60 جثة من ضحايا «دانيال» في 72 ساعة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجهاز انتشال 60 جثة وأخذ عينات (DNA) لـ338 جثة مجهولة الهوية من فريق البصمة الوراثية، من ضحايا كارثة العاصفة «دانيال» خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.

ووفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، بلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 3875 حالة وفاة حسبما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة محمد الجارح في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.