وفاة 64 فلسطينيا جراء السيول في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، وفاة 64 من مواطنيها حتى الآن جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا.

وشارك فريق طبي فلسطيني في عمليات الإغاثة والمساعدة في بعض المستشفيات داخل مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات، بالإضافة إلى فريق آخر شارك في عمليات البحث والإنقاذ.

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وفي 17 سبتمبر، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تواجه صعوبة في حصر أعداد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا.

شهدت مناطق شرق ليبيا سيولا وفيضانات جراء العاصفة «دانيال»، أسفرت عن 3868 حالة بحسب الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح.