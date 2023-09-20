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أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 08:51 مساء
أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
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أجرى أطباء فلسطينيون عمليات جراحية في إطار عملهم ببعض المستشفيات داخل مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات، بحسب ما نقل تليفزيون فلسطين عبر صفحته على «فيسبوك».

ونشرت صفحة «تليفزيون فلسطين» صورا لجانب من الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء الفلسطينيون، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الكادر الطبي الليبي فقدوا جراء الكارثة.

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ويواصل فريق البحث والإنقاذ الفلسطيني عمله الميداني في مدينة درنة المدمرة، للبحث وإنقاذ ضحايا الفيضانات، بحسب مشاهد نشرها التليفزيون الفلسطيني، الذي اهتم بملف فيضانات شرق ليبيا، متحدثا عن المواطن حافظ مازق الذي فقد 11 فردا من عائلته نتيجة العاصفة «دانيال».

الخميس 14 سبتمبر، وصل ليبيا فريق فلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة، لبدء مهمته الإغاثية الإنسانية بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذ في المناطق المتضررة جراء «دانيال» شرق البلاد.

جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
جانب من جهود الأطباء الفلسطينيين بدرنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (تليفزيون فلسطين)
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