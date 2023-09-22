حكومة الدبيبة: تجهيز مختبر مستشفى الوحدة في درنة.. ودعم مصارف الدم بالمدينة وطبرق والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من تجهيز المختبر الطبي في مستشفى الوحدة بمدينة درنة، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا»، اليوم الجمعة.

وقال الصفحة بموقع «فيسبوك» إن الوزارة دعمت مصارف الدم في درنة والبيضاء وطبرق بأجهزة حديثة، لتنفيذ عمليات فصل مكونات الدم، ووفرت جميع المشغلات الخاصة بها.

تدابير لمنع انتقال العدوى في المرافق الصحية

وأمس الخميس، أصدرت الوزارة حزمة من التدابير والإرشادات، للحد من مخاطر انتقال العدوى في المرافق الصحية عقب الفيضانات.

- «الصحة» بحكومة الدبيبة تصدر إرشادات للحد من انتقال العدوى في المرافق الطبية بعد الفيضانات

ودعت إلى الأخذ بتدابير التعامل الآمن مع الجثث خلال الكوارث داخل المؤسسات الصحية، وإصلاح واستعادة أنظمة المياه في مرافق الرعاية الصحية بعد الفيضانات.

توفير مشغلات لأحد مصارف الدم بالمنطقة الشرقية، 22 سبتمبر 2023. (حكومتنا)