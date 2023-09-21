«الصحة» بحكومة الدبيبة تصدر إرشادات للحد من انتقال العدوى في المرافق الطبية بعد الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حزمة من التدابير والإرشادات للحد من مخاطر انتقال العدوى بالمرافق الصحية عقب الفيضانات.

جاء ذلك في كتاب رئيس لجنة إدارة الأزمة بالوزارة السمير كوك إلى مديري المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية والعيادات المجمعة والمراكز الصحية، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحض الكتاب على الأخذ بتدابير التعامل الآمن مع الجثث خلال الكوارث داخل المؤسسات الصحية، وإصلاح واستعادة نظام المياه في مرافق الرعاية الصحية بعد الفيضانات.

آلية رصد في المناطق لمنكوبة

وبحثت لجنة إدارة الأزمة بالوزارة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، تنسيق الجهود بشأن تعزيز مراقبة الأمراض، وتقييم آليات الترصد والمراقبة في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات شرق البلاد.

كما استعرضت اللجنة التقارير الواردة من غرفة الطوارئ المركزية بشأن تصنيف المرافق الصحية المتضررة إلى مستويات، لمعالجة الأضرار واستعادة تقديم الخدمات الطبية، وناقشت التقارير الواردة إليها عن طريق خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع الصحية بالمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، فضلا عن تقارير فريق المناوبة المتضمنة مستجدات الحالة الصحية بالمناطق المتضررة.