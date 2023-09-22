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«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة أمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:42 مساء
«طب الطوارئ» يعلن انتشال 245 جثة بالمناطق البحرية في درنة أمس
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال 245 جثة في مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة أمس الخميس.

ونفذ فريق البحث والانتشال بالمركز، الذي يضم غواصين ومجهز بقوارب، أعمال إخراج الجثامين بالتعاون مع حرس السواحل في بنغازي وفرقة الضفادع البشرية والفرقة «20-20»، وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إصابة أحد أفراد الفريق
وقال مركز طب الطوارئ: «العملية جرت على أكمل وجه باستثناء إصابة أحد أفراد الطاقم، الذي نقل إلى مستشفى الوحدة الجراحي».

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ومع استمرار عمليات البحث وانتشال الجثامين، ارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 3660 ضحية حتى أمس، حسب ما أعلنه الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
جهود انتشال جثث ضحايا «دانيال» في المناطق البحرية بمدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
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