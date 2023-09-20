الداخلية التونسية: إسعاف 343 شخصا في المستشفى المتنقل شرق ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية حصيلة جهوده الإنسانية وعمليات الإغاثة لمساعدة الشعب الليبي لمواجهة تداعيات العاصفة «دانيال» التي ضربت درنة والمدن المجاورة، مشيرًا إلى إسعاف 343 شخصًا في المستشفى التونسي المتنقل.

ونفذ الفريق عمليات إسعاف وبحث وإنقاذ وضخ مياه من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، وانتشال 52 جثة بجانب إجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل القائم بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، وفق وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس الثلاثاء.

ضخ مياه لمنازل ومحال

كما نفذت فرق الإنقاذ التونسية 43 عملية ضخ مياه من المنازل والمحال التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين.

- الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»

- وصول أولى المساعدات التونسية إلى شرق ليبيا

- بعثة طبية تونسية تصل مطار الأبرق

وأوضحت الداخلية أن «هذه الجهود تجري بالتنسيق التام مع الجهات المحلية والدولية الأخرى المشاركة في عمليات الإغاثة».

وفي العاشر من سبتمبر، ضربت عاصفة «دانيال» مدن شرق ليبيا، واجتاحتها السيول والفيضانات متسببة في دمار كارثي طال المباني العامة والخاصة والبنى التحتية، ومخلفة آلاف القتلى والمفقودين.