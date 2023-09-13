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وصول أولى المساعدات التونسية إلى شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 01:14 صباحا
وصول أولى المساعدات التونسية إلى شرق ليبيا
جانب من الرحلة الجوية التونسية القادمة إلى مطار بنينا الدولي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (وال)
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وصل إلى مطار بنينا الدولي فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التونسي، مصحوبًا ببعض المعدات اللازمة، للمشاركة في البحث عن ضحايا إعصار «دانيال».

أقلعت أولى رحلات الجوية التونسية، من قاعدة العوينة العسكرية بالعاصمة ليل الثلاثاء، على متنها ثلاث أطباء مختصون في الإنقاذ وطب الكوارث، بالإضافة إلى معدات البحث والإنقاذ والإسعاف.

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من جانبه قال وزير الصحة التونسية على المرابط: «ستقلع غد الأربعاء الرحلة الثانية على متنها الجزء الثاني من المعدات الدقيقة والمتطورة، وفريق طبي مكون من عدة اختصاصات في الجراحة والطب النفسي لمؤازرة الأشقاء في ليبيا».

وأضاف المرابط أن هذه الرحلات الجوية تأتي بناءً على تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتقديم الدعم والمؤازرة اللازمين لضحايا الإعصار دنيال الذي ضرب شرق ليبيا اليومين الماضيين.

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