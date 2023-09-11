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تونس تتضامن مع ليبيا وتبدي استعدادها لتقديم العون في مواجهة آثار العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 05:38 مساء
تونس تتضامن مع ليبيا وتبدي استعدادها لتقديم العون في مواجهة آثار العاصفة «دانيال»
الفيضانات تجتاح مدينة درنة شرق ليبيا نتيجة العاصفة «دانيال»، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعربت تونس، اليوم الإثنين، «عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي الشقيق، وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا» جراء العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق البلاد منذ أمس الأحد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان «وانطلاقًا من روابط الأخوة الثابتة وإيمانًا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين، أذن رئيس الجمهورية بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة، ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا، من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ، وعلاج الجرحى».

وأكدت وزارة الخارجية التونسية في البيان تعازي الشعب التونسي لأشقائه الليبيين في الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

تضامن مصري أردني أممي مع ليبيا
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر والأردن تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت المنطقة الشرقية، وأسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من المواطنين.

- تضامن مصري - أردني مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة «دانيال»
- الأمم المتحدة تكلف فريق طوارئ لدعم السلطات المحلية في شرق ليبيا
-العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

وأعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها «كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي»، مؤكدة تضامن المنظمة الدولية مع ليبيا في مواجهة هذه الأزمة.

إعلان الحداد في ليبيا
وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.

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