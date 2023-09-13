بعثة طبية تونسية تصل مطار الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب وصول بعثة طبية تونسية مطار الأبرق الدولي صباح اليوم الأربعاء.

وستعمل البعثة مع الأطباء الليبيين على مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، مخلفة أضرارا بالغة، خصوصا في مدينة درنة، وفق بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصول فريق إنقاذ تونسي

وأمس الثلاثاء، وصل فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التونسي مطار بنينا الدولي، مع بعض المعدات اللازمة، للمشاركة في البحث عن ضحايا العاصفة.

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وسبق أن وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«تقديم يد العون إلى ليبيا، لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية المناسبة من أجل الإسهام في مواجهة آثار «دانيال»، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ، وعلاج الجرحى».

البعثة الطبية التونسية لدى وصولها مطار الأبرق، 13 سبتمبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

البعثة الطبية التونسية لدى وصولها مطار الأبرق، 13 سبتمبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)