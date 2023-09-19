50 طنا من المساعدات تقدمها «توتال» للمتضررين من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قدمت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية 50 طنا من مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، بما في ذلك البضائع والإمدادات الطبية والطرود الغذائية، وأغذية الأطفال ومستلزمات النظافة الشخصية، ومصابيح الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وقالت الشركة، في بيان أمس الإثنين، إنها «استجابت لدعوات المؤسسة الوطنية للنفط للدعم منذ الساعات الأولى التي أعقبت الفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من شرق ليبيا، وحشدت الموارد الجوية والأرضية اللوجستية لتوفير إغاثة طارئة لآلاف المتضررين من الكارثة».

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تقديم المساعدات بالتنسيق مع مؤسسة النفط

وأوضحت الشركة الفرنسية أن عملية تسليم مواد الإغاثة تجرى من قبل فريق متخصص من الشركة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وبالتعاون مع الهلال الأحمر، وتنقل الشحنات أرضا من العاصمة طرابلس عبر الشاحنات، وجوا من العاصمة الفرنسية باريس.

ولفتت إلى أنه من المقرر إرسال 50 طنا أخرى من السلع الأساسية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتوجد «توتال إنرجيز» في ليبيا منذ العام 2022، وبلغ إنتاجها بالعام 2022 نحو 79 ألف برميل يوميا، من حقول الجرف البحري ومنطقة الشرارة النفطية وحقول الواحة.