مركز طب الطوارئ يعلن تشغيل مستشفى الوحدة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تشغيل مستشفى الوحدة بمدينة درنة، لاستقبال المرضى والمصابين والمتضررين جراء الفيضانات.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن المستشفى سيوفر كافة الاحتياجات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

بدء تشغيل مستشفى الوحدة في درنة صباح الجمعة

وأشار إلى أن المستشفى، التي تقع في الجانب الشرقي من المدينة، تعاني قلة الإمكانيات، وتحتاج جهدًا كبيرًا للوصول إليها، نتيجة انهيار وجرف الطريق، فضلاً عن بعد المسافة التي تصل إلى 150 كيلومتر للانتقال من الجانب الغربي إلى الشرقي.

وعُقد اليوم الخميس اجتماع بين الفريق المشغل لمستشفى الوحدة ومركز طب الطوارئ والدعم والفريق الطبي التونسي، لبحث السبل والآليات لإعادة تشغيل المستشفى، حيث جرى الاتفاق على إعادة تشغيله بداية من اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحًا، تحت إشراف مركز طب الطوارئ والدعم.

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400 عنصرًا من مركز طب الطوارئ في درنة

من جانبه، قال مدير مركز طب الطوارئ فرع طرابلس محمد كبلان، في المؤتمر الصحفي المشترك للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، إن عدد عناصر المركز في درنة يفوق 400 عنصرًا، وأنهم يستعينون بطائرات درون حرارية وأخرى لنقل الأغذية.

وأضاف كبلان أن المركز شكل فرقا متخصصة في الإسعاف وانتشال الجثث وعمليات الإنقاذ، يضم كل منها 10 سيارات إسعاف لتمشيط المنطقة، منوها بتوفير المركز 7 آلاف كيس جثامين وعدد من أدوات الحفر والتنقيب.