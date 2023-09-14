إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مساء اليوم الخميس، أن فريق البحث والإنقاذ التابع له تمكن من إنقاذ شخصين على قيد الحياة كانا عالقين تحت الأنقاض لأكثر من 4 أيام متتالية بإحدى المناطق القريبة من الوادي بمدينة درنة المنكوبة.

وأوضح مركز طب الطوارئ والدعم أن الناجيين اللذين جرى انتشالهما هما «عزيز يوسف عبدالعزيز سرقيوا ويبلغ من العمر 21 عامًا»، و«رمضان سالم ويبلغ من العمر 33 عاما».

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وأضاف المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشاب عزيز يوسف جرى «إنقاذه من منطقة الجبيلة جامع بلاب»، بينما جرى إنقاذ الشاب رمضان سالم «من منطقة درنة الشرقية لكنه يعاني من كسور في إحدى قدميه».

وأكد مركز طب الطوارئ والدعم أن الشابين نقلا الآن لتلقي العلاج بالمستشفيات الميدانية التابعة للمركز.

أحد الشابين بعد إخراجه من تحت الانقاض ونقله لتلقي العلاج بمستشفى ميداني في درنة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)