شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث شهود عيان نجوا من كارثة درنة عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، وأوضاع المتضررين، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ مع تزايد أعداد الضحايا، داعين إلى مزيد من المشافي الميدانية وفرق الإنقاذ، مع قلق يساورهم من انتشار الأوبئة والأمراض مع تأخر عمليات الانتشال.

وتزداد الأوضاع ترديًا وسط المدينة؛ التي تحول جزء منها إلى مقابر جماعية، بعدما ابتلعت مياه السيول أحياء بأكملها، فيما لا تزال عديد الجثامين تحت الأنقاض، رغم جهود الإنقاذ التي يبدو أنها محدودة مقارنة بحجم الكارثة، وفق الشهود.

وادي درنة يتحول إلى مقبرة جماعية

ومن منطقة الساحل الشرقي لمدينة درنة، تحدث المواطن قويدر امراجع الغيثي إلى «بوابة الوسط»، عن حجم الكارثة في المنطقة الذي «يفوق كل التصورات»، ساردًا المشاهد المأساوية لمئات الجثث وسط المدينة، التي تبدو كـ«مقبرة جماعية لسكانها»، على حد وصفه.

ولفت الغيثي إلى عودة التيار الكهربائي جزئيًا في منطقة الساحل الشرقي؛ ما جعلها مقرًا للصحفيين ومراكز المعلومات وبعض فرق العمل التابعة للمنظمات الأممية، أما قلب المدينة أو وسطها فاعتبرها «مدينة أشباح مخيفة» في ظل انعزالها تمامًا وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إليها مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات كافة، وانعدام الأمن الغذائي نظرًا لصعوبة إيصال المساعدات.

وأكد أن حجم الكارثة في قلب مدينة درنة يفوق قدرة فرق الإنقاذ الليبية والأجنبية التي وصلت المدينة حتى الآن، وبينها طواقم مصرية وفلسطينية وتركية وروسية، مشددًا عدم كفايتها لتحقيق الاستجابة مع الكارثة.

حاجة مُلحة إلى المزيد من المشافي الميدانية وفرق الإنقاذ

ومن منطقة «أم الرزم» على بعد نحو 3 كيلومترات عن درنة، روي عبد الحفيظ امزيني، شهادته لأوضاع الفارين من المأساة؛ إذ بينهم من نجا تاركًا وراءه بعضًا من عائلته أو حتى عائلته بأكملها.

وأكد المزيني أن وسط وأطراف درنة في حاجة ملحة إلى المزيد من المستشفيات الميدانية، ووحدات الإسعاف المتنقل، مناشدًا المنظمات المدنية للدفع بإقامة مستشفيات ميدانية في مناطق القبة والجيجب، وحي الساحل الشرقي، ومد جسور إلى وسط درنة لانتشال الجثامين العالقة، مناشدًا منظمات العمل الدولية للدفع بالمزيد من فرق وآليات الإنقاذ والأطقم الطبية.

المطالبة بتشكيل لجنة تتولى استلام المساعدات وتوزيعها

وأكد المزيني أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي وصلت حتى الآن، لا يمكنها استيعاب حجم الكارثة، مناشدًا بتشكيل لجنة تتحمل مسؤولية استلام المساعدات والمواد الإغاثية لضمان وصولها إلى محتاجيها.



ولفت المزيني إلى ضرورة الإسراع في إدخال المؤن ووسائل الإسعاف الطبي إلى قلب المدينة المعزولة التي تعاني انقطاعًا في الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات، إضافة إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ إليها، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في احتواء الكارثة، نظرًا لانعدام الخدمات.

وشدد على حاجة درنة، لاسيما وسط المدينة لدى تلك المنطقة القريبة من الجبل والوديان، إلى المزيد من الجسور وفرق الإنقاذ الجوي والبحري، مناشدًا المنظمات الدولية المعنية بالإسراع في الدفع بمزيد من الفرق لتعزيز الاستجابة في المنطقة المنكوبة.



المياه تبتلع عائلات بأكملها.. وقلق من انتشار الأوبئة والأمراض

وأعرب المزيني عن قلقه من احتمالات انتشار الأوبئة، والأمراض نظرًا لوجود آلاف الجثامين في المنطقة التي ابتلعت عائلات بأكملها مثل عائلات عزوز والهنيد والتواجير والحصادي.

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وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة مدينة منكوبة، الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة المتوسطية دانيال سواحلها الأحد، وعلى إثر ذلك تحول جزء من المدينة الجبلية التاريخية إلى ركام، فيما وادي المدينة الذي يشطرها لنصفين، والذي كان أحد أبرز معالمها بات مقبرة جماعية لسكانها، بعدما امتلأ بمياه الأمطار التي سببها إعصار دانيال، وشكل طوفانًا وضغطًا هائلًا على أهم سدين يحجزان المياه في الوادي، فانهارا وشكلا طوفانًا التهمت مياهه آلاف الضحايا.