«طب الطوارئ»: إجلاء 17 عائلة بقرية بطة.. والبحث عن 8 عائلات مفقودة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم محمد كبلان إجلاء 17 عائلة من المناطق الغارقة، وإنقاذ 13 شخصًا من الغرق، وتوفير الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميداني بقرية بطة، شمال شرق مدينة المرج، شرق ليبيا.

وقال كبلان، في تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على فيسبوك، إن الجهود ما زالت مستمرة للبحث عن مصير 8 عائلات مفقودة.

وأشار إلى أن المركز سيَّر القافلة الطبية الأولى، التي تكونت من 21 سيارة إسعاف من فرع طرابلس والإدارة الرئيسية ومكاتب فرع الوسطى، ووصلت جميعها إلى بنغازي.

- وصول قافلة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى المنطقة الشرقية

وأضاف أن القافلة قسمت إلى مستشفى ميداني يتكون من 41 طبيبًا، وفريق للعمل الميداني يتكون من فرق الإسعاف والانتشال، وقد توجهت فورًا إلى مناطق الفيضانات، لافتًا إلى أن القافلة تضم مستلزمات طبية خاصة بحالات الطوارئ ومعدات إنقاذ.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مساء أمس الأحد، وصول القافلة الطبية التابعة للمركز وفروعه مدينة بنغازي، لتقديم الدعم والمساعدة للجهات المختصة في المنطقة الشرقية في مواجهة أزمة السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

جانب من عمليات الإنقاذ لجهاز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من عمليات الإنقاذ لجهاز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

آثار السيول بالمنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا على فيسبوك)