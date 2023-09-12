«سرت للنفط» ترسل فرق إنقاذ وجرافات للمناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، إرسال قافلة ثانية من المساعدات إلى الأماكن المنكوبة في المنطقة الشرقية جراء السيول، ضمت فرق إنقاذ وسيارات إطفاء وجرافات.

وضمت القافلة أيضا معدات ثقيلة وحافلات وأغذية وسيارات إسعاف ومساعدات لوجستية ووقود، حسب ما جاء على صفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قافلة المساعدات الأولى

وأمس الإثنين، سيرت شركة سرت قافلة بمساعدات عاجلة إلى المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، ضمت معدات وآليات من أجل التعامل مع آثار السيول، إلى جانب سيارات نزح المياه وحافلات نقل ومعدات ومستلزمات طبية وناقلات وقود وفرق إطفاء ومنقذين مدربين ومواد تموينية وإعاشية.

كما أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم، باخرتها «أوسو 25» محملة بمساعدات طبية وإغاثية إلى مدينة درنة وباقي مناطق الجبل الأخضر، والتي انطلقت من ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس.

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

جانب من التجهيزات لإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (شركة سرت)

إحدى المعدات ضمن القافلة، 12 سبتمبر 2023. (شركة سرت)

سيارة إسعاف ضمن القافلة، 12 سبتمبر 2023. (شركة سرت)