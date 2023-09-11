«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن جهاز الطب العسكري التابع لها سير قافلة إغاثة لدعم المواطنين في المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن قافلة الإغاثة اشتملت على «مواد تموينية ومعدات، ومواد طبية وملابس، ومواد إيواء ترافقها سيارات إسعاف وأطقم طبية تتبع» جهاز الطب العسكري.

- نداءات من درنة: الوضع كارثي.. السيول ألقت جثثًا في البحر والكهرباء والاتصالات مقطوعة

- «حكومة الوحدة»: 6 آلاف شرطي وعشرات الآليات و61 مليون دينار للبلديات المتضررة من عاصفة «دانيال»

وقالت وزارة الدفاع إن قافلة الإغاثة مخصصة «لمواطنينا بالمنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات وما نتج عن الظروف المناخية التي تحتاج تعاضدًا وتكاتفًا بين أبناء الوطن من شرقهِ والجنوب»، متمنية السلامة لأهالي المنطقة الشرقية وجميع ربوع ليبيا.

وتسببت السيول والفيضانات العارمة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي تجتاح البلاد منذ أمس الأحد، في وفاة وفقدان وإصابة عشرات المواطنين، وتضرر العديد من المساكن والمباني العامة والخاصة، سيما مناطق الجبل الأخضر؛ حيث مدن درنة والبيضاء وسوسة.

قافلة الإغاثة التابعة لجهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع في طرابلس قبل انتقالها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (وزارة الدفاع)

مسؤولي وزارة الدفاع خلال متابعة تجهيز القافلة المتجهة إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (وزارة الدفاع)

مسؤولي وزارة الدفاع خلال متابعة تجهيز القافلة المتجهة إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (وزارة الدفاع)