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«أمن السواحل» ترسل معدات وفرق إنقاذ إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:10 صباحا
«أمن السواحل» ترسل معدات وفرق إنقاذ إلى المنطقة الشرقية
مساعدات للإنقاذ مقدمة من إدارة أمن السواحل للمناطق المتضررة بسبب السيول، 11 سبتمبر 2023. (الداخلية)
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أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل إرسال معدات وفرق إنقاذ إلى الأماكن المتضررة نتيجة السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية؛ لتقديم المساعدة في مواجهة التقلبات الجوية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الإثنين. وأعلنت الوزارة أيضا تجهيز قافلة مساعدات ومعدات لتلك المنطقة.

كما أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليماته لعدد من المكونات الأمنية بتجهيز قوة أمنية مجهزة، قوامها ألف عنصر، تكون على أهبة الاستعداد لدعم مديريات الأمن في المنطقة الشرقية.

سيول في المنطقة الشرقية
شهدت بنغازي والجبل الأخضر والبيضاء والمرج ودرنة وعدد من المناطق في الشرق موجة من الطقس السيئ جراء العاصفة «دانيال»، التي تسببت في هبوب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، وصلت حد السيول.

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وأمس الأحد، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

وأعلنت وزارة الحكم المحلي إنجاز الإجراءات المطلوبة لتخصيص المساعدات المالية الطارئة للبلديات المتضررة من السيول والأمطار في المنطقة الشرقية، وهي جاهزة للتسليم صباح اليوم الإثنين.

مساعدات للإنقاذ مقدمة من إدارة أمن السواحل للمناطق المتضررة بسبب السيول، 11 سبتمبر 2023. (الداخلية)
مساعدات للإنقاذ مقدمة من إدارة أمن السواحل للمناطق المتضررة بسبب السيول، 11 سبتمبر 2023. (الداخلية)
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