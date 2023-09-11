الطرابلسي يوجه بتجهيز قافلة مساعدات للمتضررين من السيول في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، بتجهيز قافلة مساعدات ومعدات إنقاذ إلى المنطقة الشرقية، لمعاونة المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول.

كما أصدر تعليماته لعدد من المكونات الأمنية بتجهيز قوة أمنية مجهزة، قوامها ألف عنصر، تكون على أهبة الاستعداد لدعم مديريات الأمن في المنطقة الشرقية المتضررة نتيجة حالة الطقس السيئ، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

سيول في المنطقة الشرقية

شهدت بنغازي والجبل الأخضر والبيضاء والمرج ودرنة وعدد من المناطق في الشرق موجة من الطقس السيئ جراء العاصفة «دانيال»، التي تسببت في هبوب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، وصلت حد السيول.

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وأمس الأحد، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة في المنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

وأعلنت وزارة الحكم المحلي إنجاز الإجراءات المطلوبة لتخصيص المساعدات المالية الطارئة للبلديات المتضررة من السيول والأمطار في المنطقة الشرقية، وهي جاهزة للتسليم صباح اليوم الإثنين.

تجهيز مساعدات للمدن المتضررة من السيول في المنطقة الشرقية، 11 سبتمبر 2023. (الداخلية)