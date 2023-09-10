تنبيه لقائدي المركبات... عدم وضوح الرؤية على طريق «طبرق - امساعد»

القاهرة - بوابة الوسط

نبهت مديرية أمن امساعد، مساء اليوم الأحد، جميع قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على طريق طبرق - امساعد، وذلك لعدم وضوح الرؤية بسبب سوء أحوال الطقس، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطالبت مديرية أمن امساعد جميع السكان المقيمين بالأماكن المنخفضة وقرب الأودية بضرورة الإخلاء الفوري حرصًا على سلامتهم وتجنُّب السيول التي تجتاح منذ ساعات الصباح الأولى عدة مناطق في شرق ليبيا إثر وصول العاصفة «دانيال».

كما حذرت مديرية أمن امساعد في وقت سابق جميع سائقي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر على طريق طبرق - أجدابيا، لانعدام الرؤية على الطريق بسبب شدة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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وعقدت غرفة الطوارئ المشكلة في بلدية امساعد بموجب تعليمات الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، اجتماعًا بحضور ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية والمجلس البلدي ومستشفى امساعد وجهاز الإسعاف والطوارئ، لتنسيق العمل لمواجهة أخطار العاصفة الجوية.

السيول تغرق مناطق شرق ليبيا

ووصلت العاصفة «دانيال» القادمة من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من اليوم مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وعدة مناطق في محيط مدينة المرج.

استيقاف أمني تابع لمديرية أمن امساعد، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مديرية أمن أمساعد)