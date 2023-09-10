شركة سرت للنفط: قطع موقت للمياه بسبب أعمال صيانة طارئة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، قطع المياه موقتا عن المنطقة الأولى من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وأوضحت الشركة أن القطع يعود إلى أعمال الصيانة الطارئة لشبكة تزويد المياه بالمنطقة، لافتة إلى تولى فريق مراقبة الصيانة العامة إجراء هذه الأعمال.

قبل ذلك، دعت المؤسسة الوطنية للنفط جميع الشركات التابعة لها إلى اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر، وإعلان حالة التأهب القصوى، لـ«مواجهة العاصفة المتوقعة»، مطالبة بتقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول.

مؤسسة النفط للشركات: إيقاف أعمال الصيانة إذا تطلب الأمر

وأكدت المؤسسة ضرورة عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقا للحد الأدنى، وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات، وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك.

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وطالبت كذلك بمتابعة الموانى وحركة الشحن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة، وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها من السيول والانجرافات.