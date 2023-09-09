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اجتماع طارئ في سرت لمواجهة العاصفة «دانيال»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 09 سبتمبر 2023, 11:45 مساء
اجتماع طارئ في سرت لمواجهة العاصفة «دانيال»
عميد بلدية سرت يترأس اجتماعا عاجلا لمواجهة العاصفة «دانيال»، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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خلص اجتماع طارئ في سرت عُقد برئاسة عميد البلدية، مختار المعداني، السبت، إلى اتخاذ عديد التدابير لمواجهة العاصفة «دانيال» المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة، من بينها التأكيد على توفير الخدمات الصحية وسيارات الإسعاف والطوارئ والأدوية خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأكد الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأزمة والطؤاري بسرت، مخلوف حامد، ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي ومسؤولي الشركات الخدمية والأجهزة والقطاعات العامة، على ضرورة توفير الوقود وغاز الطهي والسيولة، ومتابعة أوضاع المخيمات  السكنية بالمدينة وعددها سبعة يقطنها نحو 300 عائلة.

وناشد عميد البلدية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وجهاز خدمات الإسعاف بتسخير الإمكانات اللازمة لمدينة سرت خاصة خاصة سيارات الإسعاف وبعض المستلزمات الصحية بالأغطية والأدوية.

عطلة في مدارس سرت
وفي وقت سابق، أكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم سرت، محمود عبدالسيد، تعطل الدراسة يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ لسوء الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار تصاحبها خلايا رعدية.

وأوضح عبدالسيد أن العطلة الرسمية تشمل جميع المؤسسات التعلييمة في سرت، تنفيدًا لقرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بشأن إعلان الأحد والإثنين عطلة في جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها.

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توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقع رادار البث الفضائي أن يمر مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح يوم الأحد، فيما تصل سرعة الرياح صباحًا إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت نماذج خرائط الرادار أن مدينة بنغازي تشهد ظهرًا هطول أمطار غزيرة بنحو ٢٠ إلى 25 ملليمتر، فيما ترتفع سرعة الرياح ظهرًا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.

عثمان عبدالجليل يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة العاصفة «دانيال»
أعلن وزير الصحة الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ في قطاع الصحة خلال اليومين المقبلين استعدادا لمواجهة العاصفة «دانيال» المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وقال عبدالجليل خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة، إن وزارة الصحة اتخذت جملة من التدابير من لمواجهة العاصفة «دانيال» شملت الاتفاق على التأكيد على ضرورة تفقد مخازن الأدوية ومولدات الكهرباء ومنظومات الأكسجين ونقلها إلى مناطق آمنة، وأيضا نقل المرضى إلى أماكن آمنة.

فضلا عن تشكيل غرف طوارئ في كل مستشفى للتعامل مع الحالات تباعا، وإعطاء تعليمات إلى كل المصحات في القطاع الخاص بتفعيل حالة الطوارئ وفتحوا أبوابها لاستقبال حالات الطوارئ خلال اليومين المقبلين دون النظر إلى المقابل المادي على أن تسوي وزارة الصحة الأمور المالية لاحقا، وفق عبدالجليل الذي أشار إلى التواصل مع موردي المستلزمات الطبية بهدف نقلها إلى أماكن آمنة ووضعها تحت تصرف الوزارة.

عميد بلدية سرت يترأس اجتماعا عاجلا لمواجهة العاصفة «دانيال»، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
عميد بلدية سرت يترأس اجتماعا عاجلا لمواجهة العاصفة «دانيال»، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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