مؤسسة النفط: إيقاف الرحلات الجوية بين الحقول واحتمال تعطيل الصيانة والحفر بسبب العاصفة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الشركات التابعة لها إلى اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر، وإعلان حالة التأهب القصوى، لـ«مواجهة العاصفة المتوقعة»، مطالبة بتقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول.

وأكدت المؤسسة، في تنبيه إلى الشركات اليوم الأحد، أنه من الضروري أن تجرى عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقا للحد الأدنى، وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات، وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك.

وطالبت كذلك بمتابعة الموانى وحركة الشحن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة، وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها من السيول والانجرافات.

العمل بالحد الأدنى للعاملين.. ولا مغادر إلا بعد انتهاء العاصفة

وأوضحت مؤسسة النفط أن ذلك يتحقق بالعمل بالحد الأدنى من العاملين، وعدم مغادرتهم حتى انتهاء العاصفة الجوية، مشيرة إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة للعاملين، من المواد الغذائية والمياه وغيرها، في المواقع النفطية بشكل عاجل.

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وأتاحت المؤسسة للشركات تقدير الموقف لأي إجراءات احترازية تكون ضرورية وفقا لمتطلبات الأمن والسلامة، وإبلاغ المؤسسة بتك الإجراءات بشكل عاجل، مشددة على أن تكون فرق الطوارئ بالهلال النفطي على استعداد تام، وإعلان حالة التأهب القصوى.