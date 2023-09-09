  • Alwasat News
Atwasat

الشركة الليبية للحديد والصلب تشارك في شفط مياه الأمطار بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 08:56 مساء
الشركة الليبية للحديد والصلب تشارك في شفط مياه الأمطار بمصراتة
أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)
alwasat radio

شارك قسم الإطفاء وفريق الطوارئ في الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم السبت، في أعمال شفط مياه الأمطار في مدينة مصراتة التي يتواجد فيها مقر ومصنع الشركة.

وقال بيان للشركة إن قسم الإطفاء وفريق السيطرة والطوارئ انتشرا بجميع قواهما البشرية وإمكاناتهما وآلياتهما داخل مدينة مصراتة للمساهمة في شفط المياه بالمختنقات المرورية.

مساعدة أصحاب السيارات 
وتولت عناصر الشركة كذلك مساعدة أصحاب السيارات العاطلة وسط مياه الأمطار؛ فيما وجهت الشركة التحية لجميع أفراداها الذين ساهموا في هذا العمل.

- حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)
- فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»
- بالصور.. مياه الأمطار تغمر الشوارع وتغطي السيارات في طرابلس

تحذير من الرياح على الساحل من مصراتة إلى سرت
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في بيان، مساء السبت، أن الرياح ستتراوح سرعتها ما بين عقدتين و3 عقدات، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار و4.25 متر.

من جانبها، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية مصراتة أن غدًا الأحد سيكون يوم عطلة رسمية في مدارس المدينة جميعها بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)
أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)
أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)
أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب

«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية

ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية
سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ميدوز».. السبت

سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ...
لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده

التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»
فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»
حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)
حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات...
الدبيبة يصل قطر.. ويلتقي الأمير تميم غدًا
الدبيبة يصل قطر.. ويلتقي الأمير تميم غدًا
«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة شرقًا
«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
عثمان عبدالجليل يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة العاصفة «دانيال»
عثمان عبدالجليل يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة العاصفة ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
الشركة الليبية للحديد والصلب تشارك في شفط مياه الأمطار بمصراتة
الشركة الليبية للحديد والصلب تشارك في شفط مياه الأمطار ......
«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة شرقًا
«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة ......
الدبيبة يصل قطر.. ويلتقي الأمير تميم غدًا
الدبيبة يصل قطر.. ويلتقي الأمير تميم غدًا...
المزيد