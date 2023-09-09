الشركة الليبية للحديد والصلب تشارك في شفط مياه الأمطار بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك قسم الإطفاء وفريق الطوارئ في الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم السبت، في أعمال شفط مياه الأمطار في مدينة مصراتة التي يتواجد فيها مقر ومصنع الشركة.

وقال بيان للشركة إن قسم الإطفاء وفريق السيطرة والطوارئ انتشرا بجميع قواهما البشرية وإمكاناتهما وآلياتهما داخل مدينة مصراتة للمساهمة في شفط المياه بالمختنقات المرورية.

مساعدة أصحاب السيارات

وتولت عناصر الشركة كذلك مساعدة أصحاب السيارات العاطلة وسط مياه الأمطار؛ فيما وجهت الشركة التحية لجميع أفراداها الذين ساهموا في هذا العمل.

- حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

- فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»

- بالصور.. مياه الأمطار تغمر الشوارع وتغطي السيارات في طرابلس

تحذير من الرياح على الساحل من مصراتة إلى سرت

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في بيان، مساء السبت، أن الرياح ستتراوح سرعتها ما بين عقدتين و3 عقدات، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار و4.25 متر.

من جانبها، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية مصراتة أن غدًا الأحد سيكون يوم عطلة رسمية في مدارس المدينة جميعها بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)

أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب يشاركون في أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة مصراتة، 9 سبتمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)