شاهد في برنامج «فلوسنا»: تجارب شبابية وواقع ريادة الأعمال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، واقع ريادة الأعمال في ليبيا، في ظل انتشار هذه الثقافة وتوسعها، مع حضور شبابي واضح لإنشاء تطبيقات إلكترونية، وهي تجربة - خاصة في قطاع الخدمات - أصبحت تشهد تطورًا سريعًا.

وفي ظل التطور الكبير لمجال ريادة الأعمال خاصة بمجال التجارة الإلكترونية، يحاول البرنامج التعرف على تجارب بعض الرواد، والعراقيل التي تواجههم، وهل ليبيا أرضية خصبة وداعمة لأفكارهم وطموحاتهم لتنمية المشاريع المطروحة؟

ولمناقشة دور الشباب وواقع ريادة الأعمال في ليبيا، استضاف البرنامج المدير التنفيذي لتطبيق «وقتي» بشير سنوقة، والمدير التنفيذي لتطبيق «سبيدلي» معاذ الزقوزي، وأحد مؤسسي تطبيق «E-ZONE» أحمد بالحاج.

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وفي الرابع من يونيو الماضي، أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المبادرة الأولى في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمركز الطلابي واتحاد طلبة كلية الطب البشري بجامعة طرابلس، بهدف تطوير مهارات الشباب من طلبة الجامعة في طرابلس وبناء قدراتهم والرفع من كفاءاتهم عبر تدريبهم على أسس التسويق والترويج للمشروع والمنتج، والقوانين والتشريعات المحلية.

وفي 25 أكتوبر 2022، وقعت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة بريادة الأعمال للشباب، من أجل خلق البيئة المواتية لدعم مشروعات الشباب.

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