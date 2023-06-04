وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الأولى في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمركز الطلابي واتحاد طلبة كلية الطب البشري بجامعة طرابلس.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الشباب من طلبة الجامعة في طرابلس وبناء قدراتهم والرفع من كفاءاتهم عبر تدريبهم على أسس التسويق والترويج للمشروع والمنتج، والقوانين والتشريعات المحلية، على أن يتحصل المتدربون في ختام الدورة على شهادة مشاركة معتمدة من وزارة الشباب والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكدت وزارة الشباب عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إطلاق المبادرة يأتي إيمانًا منها «بأن الطلبة هم نواة المستقبل وعماده»، وضمن مساعيها لتطوير مهارات الشباب وبناء قدراتهم والرفع من كفاءاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف طلبة المرحلة الجامعية بمدينة طرابلس.