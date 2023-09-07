«الكهرباء»: انتهاء صيانة محطة القريات الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من صيانة محولي القدرة وجميع معدات محطة القريات الغربية جهد «11/66 ك.ف»، في إطار جهود المحافظة على استقرار الشبكة وتحسين أدائها.

واستمرت أعمال الصيانة على مدى عشرة أيام متتالية ونفذتها فرقة الصيانة بدائرة الجهد المتوسط غريان التابعة لإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الغربي، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وأشار البيان إلى دور هذه الصيانة في ضمان استمرارية انسياب الطاقة الكهربائية في مدينة غريان.

وأمس الأربعاء، انتهى فنيو شركة الكهرباء من أعمال تركيب محول القدرة «220/30 ك.ف» بمحطة التحويل بوعطني بمدينة بنغازي.

من أعمال صيانة محطة القريات الغربية، 6 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة محطة القريات الغربية، 6 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)