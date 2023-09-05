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شركة الكهرباء: صيانة خط غرب طرابلس - وسط جنزور

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 07:32 صباحا
شركة الكهرباء: صيانة خط غرب طرابلس - وسط جنزور
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خط نقل الطاقة غرب طرابلس - جنزور رقم «1» جهد «220 ك.ف»، بعدما كان متوقفا منذ فترة.

ونفذت الأعمال بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وتعمل فرق الشركة على شحن الخط الذي سيسهم في عملية نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية مما يعزز استقرارها، وفق البيان.

جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة خط الطاقة وسط طرابلس - غرب جنزور، 4 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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