توزيع 21 ألف بطاقة «إيفاء» على فروع «الشؤون الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الشروع في توزيع 21 ألف بطاقة لصرف منحة الزوجة والأولاد «إيفاء» على فروع الوزارة.

ووجهت الوزارة الشكر إلى اللجنة المشرفة على عملية الاستلام والتسليم للبطاقات، وأيضًا إدارة الفروع ومصرف الجمهورية على تعاونهم في تسهيل إصدار وتسليم البطاقات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

إحالة المنحة لإدارة العمليات المصرفية

وأول من أمس الإثنين، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى إدارة العمليات المصرفية؛ لبدء صرفها للمستفيدين.

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وتجاوزت منحة الأولاد عن الشهور الثلاثة 1.085 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي منحة الزوجة أكثر من 499.188 مليون دينار.