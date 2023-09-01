ليبيا تستضيف معرض «صنع في فلسطين»

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، على استضافة أرض معرض طرابلس الدولي معرض «صنع في فلسطين»، دون تحديد موعد لذلك.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج والعسيلي بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب، وذلك بحضور مستشار وزير الاقتصاد الليبي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقد ركز الاجتماع على استكمال ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين في مارس الماضي خلال زيارة الوفد الفلسطيني، رفقة عدد من أصحاب الأعمال، ليبيا بشأن «وضع رؤية مشتركة للجانب الاقتصادي والتجاري، بما يعزز التعاون بين البلدين»، حسب البيان.

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أوضحت الوزارة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على «إقامة معرض «صنع في فلسطين» على أرض معرض طرابلس الدولي تحت إشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض».

في حين، أكد الحويج تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشددا على دعم دولة ليبيا، حكومة وشعبا، دولة فلسطين.

مخرجات زيارة الوفد الفلسطيني لليبيا في مارس

زار وفد فلسطيني رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة ليبيا في مارس الماضي، واتفق مع نظرائه الليبيين على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية، لرفع مستوى التبادل التجاري، واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتبادل القوانين والقرارات المنظمة الأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

وشدد الحويج، خلال لقائه الوفد الفلسطيني آنذاك، على «ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية، بما يحقق المنفعة لكلا البلدين». وقال: «دولة ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل، لتطوير البنية التحتية في المناطق جميعها، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي»، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.

لقاء الحويج مع نظيره الفلسطيني في القاهرة، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع نظيره الفلسطيني في القاهرة، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع نظيره الفلسطيني في القاهرة، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)