الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأحد، على «ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية، بما يحقق المنفعة لكلا البلدين».

وخلال لقاء مع وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني، نوه الحويج إلى أن «دولة ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحتية بجميع المناطق، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي»، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم التسهيلات اللازمة كافة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، وفق بيان للوزارة.

لجنة اقتصادية ليبية - فلسطينية.

واتفق الجانبان الليبي والفلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

واطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة إلى القانون رقم (9 لسنة 2010) بشأن الاستثمار، والذي يعزز من فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما ناقش الحاضرون آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها.

زيارات الوفد الفلسطيني لشركات صناعية ليبية

واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نموا كبيرا.

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حضر اللقاء محمد الرعيض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وعبدالعزيز الشاوش، المدير العام بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وذلك لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي منتصف فبراير الماضي، زار وفد اتحاد الغرف التجارية الليبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين اتحادات الغرف التجارية في البلدين.

من لقاء الحويج مع الوفد الفلسطيني في العاصمة طرابلس، 19 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)