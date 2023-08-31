عمداء بلديات يؤكدون رفضهم القاطع للتطبيع وينددون بلقاء «المنقوش - كوهين»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد عدد من عمداء البلديات في بيان جماعي اليوم الخميس، بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الدائم لقضيته، وذلك وسط تواصل حالة الغضب الشعبي الذي عم الشوارع الليبية على إثر لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أيام في روما.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان عبر «فيسبوك» إن عمداء البلديات يؤكدون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الدائم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته الموحدة المستقلة، مشددين على رفضهم القاطع لإقامة أي علاقة من أي نوع مع الكيان الصهيوني».

وخلال البيان أعرب العمداء عن تمسكهم بحق المواطن الليبي في حرية التعبير عن رأيه، وفق الطرق السلمية التي كفلها له القانون دون الإخلال بالأمن والإتلاف للممتلكات العامة، لافتين إلى «شجبهم لأعمال التخريب والحرق التي ينتهجها البعض في التعبير عن غضبهم، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحفظ الأمن وصون المرافق العامة والخاصة».

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بلاغ إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش

وأمس الأربعاء تقدم المحامي عبدالسلام الهادي أبوغالية ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

يأتي ذلك على خلفية أزمة التطبيع مع «إسرائيل» التي فجرتها الدولة العبرية، مساء الأحد الماضي، بعدما كشفت لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة التطبيع في ليبيا، ولا تزال متواصلة حتى اليوم.

متظاهرو الزاوية طالبوا بـ«إسقاط حكومة الدبيبة»

وتتواصل حالة الغضب الشعبي والتظاهرات في عدد من المدن الليبية الرافضة للتطبيع والمنددة بلقاء المنقوش ـ كوهين منذ الأحد الماضي.

وأعلنت مجموعة من المتظاهرين من شباب مدينة الزاوية، مساء الثلاثاء الماضي، عزمهم بدء التوجه إلى مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس «لإسقاط حكومة الدبيبة».

عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)

عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)