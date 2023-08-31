  • Alwasat News
Atwasat

عمداء بلديات يؤكدون رفضهم القاطع للتطبيع وينددون بلقاء «المنقوش - كوهين»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 09:01 مساء
عمداء بلديات يؤكدون رفضهم القاطع للتطبيع وينددون بلقاء «المنقوش - كوهين»
عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)
alwasat radio

ندد عدد من عمداء البلديات في بيان جماعي اليوم الخميس، بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الدائم لقضيته، وذلك وسط تواصل حالة الغضب الشعبي الذي عم الشوارع الليبية على إثر لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أيام في روما.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان عبر «فيسبوك» إن عمداء البلديات يؤكدون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الدائم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته الموحدة المستقلة، مشددين على رفضهم القاطع لإقامة أي علاقة من أي نوع مع الكيان الصهيوني».

 

وخلال البيان أعرب العمداء عن تمسكهم بحق المواطن الليبي في حرية التعبير عن رأيه، وفق الطرق السلمية التي كفلها له القانون دون الإخلال بالأمن والإتلاف للممتلكات العامة، لافتين إلى «شجبهم لأعمال التخريب والحرق التي ينتهجها البعض في التعبير عن غضبهم، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحفظ الأمن وصون المرافق العامة والخاصة».

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين
أزمة «المنقوش - كوهين».. ماذا حدث خلال 48 ساعة؟
جريدة إسرائيلية: تسريب «المنقوش - كوهين» يعطل مفاوضات التطبيع مع السعودية

بلاغ إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش
وأمس الأربعاء تقدم المحامي عبدالسلام الهادي أبوغالية ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
يأتي ذلك على خلفية أزمة التطبيع مع «إسرائيل» التي فجرتها الدولة العبرية، مساء الأحد الماضي، بعدما كشفت لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة التطبيع في ليبيا، ولا تزال متواصلة حتى اليوم.

متظاهرو الزاوية طالبوا بـ«إسقاط حكومة الدبيبة»
وتتواصل حالة الغضب الشعبي والتظاهرات في عدد من المدن الليبية الرافضة للتطبيع والمنددة بلقاء المنقوش ـ كوهين منذ الأحد الماضي.
وأعلنت مجموعة من المتظاهرين من شباب مدينة الزاوية، مساء الثلاثاء الماضي، عزمهم بدء التوجه إلى مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس «لإسقاط حكومة الدبيبة».

عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)
عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)
عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)
عمداء البلديات ينددون بلقاء «المنقوش ـ كوهين» مؤكدين رفضهم القاطع للتطبيع 31 أغسطس 2023 (وزارةالحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار

بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة

السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عمداء بلديات يؤكدون رفضهم القاطع للتطبيع وينددون بلقاء «المنقوش - كوهين»
عمداء بلديات يؤكدون رفضهم القاطع للتطبيع وينددون بلقاء «المنقوش -...
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجا لبناء قدرات الشباب بالإدارات الانتخابية
مفوضية الانتخابات تطلق برنامجا لبناء قدرات الشباب بالإدارات ...
وليد اللافي معلقا على اجتماع روما: تضليل وتزوير وتدليس تخلل الجدل حول الاجتماع
وليد اللافي معلقا على اجتماع روما: تضليل وتزوير وتدليس تخلل الجدل...
نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي
نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي
الزني يعتذر عن تكليفه بوزارة الخارجية والدبيبة يقترح مساهمة الوزراء في تسييرها
الزني يعتذر عن تكليفه بوزارة الخارجية والدبيبة يقترح مساهمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط......
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا يتهافت المسؤولون الليبيون على «إسرائيل»؟
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا يتهافت المسؤولون الليبيون على ......
في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم
في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم...
الزني يعتذر عن تكليفه بوزارة الخارجية والدبيبة يقترح مساهمة الوزراء في تسييرها
الزني يعتذر عن تكليفه بوزارة الخارجية والدبيبة يقترح مساهمة ......
نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي
نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي...
المزيد