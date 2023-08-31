«الطب العسكري»: نقل 5 جرحى للعلاج في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الطب العسكري نقل خمسة جرحى إلى تونس لتقلي العلاج، وهم من المصابين في الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى استمراره في تسيير الرحلات لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تسفير الحالات الخطرة إلى تونس وتركيا

وفي 21 أغسطس الجاري، أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان شروع الجهاز في تسفير حالات خطيرة من جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى تونس وتركيا بواقع رحلتين يوميا.

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وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي 14 و15 أغسطس الجاري وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.