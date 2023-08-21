«الطب العسكري»: رحلتان يوميا لنقل حالات خطيرة من جرحى أحداث طرابلس إلى تونس وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان شروع الجهاز في تسفير حالات خطيرة من جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى تونس وتركيا بواقع رحلتين يوميا.

وأضاف كبلان أن الجهاز ينسق لنقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي خاص لدول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تسفير 37 جريحا إلى تونس

وسبق أن أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير 37 جريحا للعلاج في تونس، مشيرا إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

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وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.