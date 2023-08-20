الإسعاف الطائر يواصل تلقي استغاثات مصابي أحداث طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل، جهاز الإسعاف الطائر، لليوم الثالث على التوالي، إجلاء من هم بحاجة إلى الرعاية الطبية الفائقة من مصابي أحداث طرابلس، عبر رحلات جوية من مطار مصراتة إلى خارج البلاد.

وأكد جهاز الإسعاف الطائرأ في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد تعامل فريقه مع ضغط الاستغاثات بحالة تأهب قصوى، ونشر أرقاما لتلقى الاستغاثات عبر فروعه، كالتالي:

#فرع_طرابلس : 0922490563

#فرع_بنغازي : 0910304796

#فرع_مصراته : 0913300813

#فرع_سبها : 0927792123

#بفرع_الكفرة : 0914820191

#فرع_طبرق : 0922505872

#فرع_غات : 0915732385

ونقل جهاز الإسعاف الطائر فجر أمس الأول الجمعة، عبر رحلتين إضافيتين من مطار مصراته 6 حالات تحتاج إلى رعاية فائقة في كل رحلة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المنقولة عبر المطار إلى أكثر من 35 حالة تتطلب رعاية فائقة حتى ساعات فجر الجمعة.

48 ساعة دامية في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء

وشهدت أحياء جنوب شرق طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، 48 ساعة دامية إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة على خلفية احتجاز الأخير قائد اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، واحتجازه داخل مطار معيتيقة قبل أن تهدأ الأوضاع بإطلاق حمزة بوجب اتفاق قاده مجلس أعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، وإعلانهم تسليمه لـ«جهة محايدة».



واتفق أعيان سوق الجمعة خلال اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية، مساء الثلاثاء، على حصر الأضرار في المنشآت العامة والخاصة لتعويض أصحابها، ومن ثم كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار بالمناطق الواقعة في نطاقها الاشتباكات، تمهيدًا لتعويض المتضررين.



الإسعاف الطائر يواصل نقل مصابي أحداث طرابلس عبر مطار مصراتة19 أغسطس2023 (صفحة الإسعاف الطائر)

الإسعاف الطائر يواصل نقل مصابي أحداث طرابلس عبر مطار مصراتة19 أغسطس2023 (صفحة الإسعاف الطائر)

الإسعاف الطائر يواصل نقل مصابي أحداث طرابلس عبر مطار مصراتة19 أغسطس2023 (صفحة الإسعاف الطائر)

الإسعاف الطائر يواصل نقل مصابي أحداث طرابلس عبر مطار مصراتة19 أغسطس2023 (صفحة الإسعاف الطائر)