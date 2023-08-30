«الصحة»: إجراء 74 جراحة أورام في مستشفى برقن العام خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة «بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إجراء قافلة طبية 74 عملية جراحية لإزالة أورام في مستشفى برقن العام خلال أربعة أيام.

وأجرت القافلة التابعة للمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة 1700 كشف طبي في تخصصات «جراحة الأورام وباطنة الأورام والعظام والجهاز الهضمي والحروق والتجميل وطب عام»، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أن القافلة الطبية ضمت استشاريين واختصاصيين في عدد من التخصصات شملت «استشاري جراحة أورام واختصاصي باطنة أورام واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير واختصاصي عظام وعلاج طبيعي واختصاصي حروق وتجميل واختصاصي تخدير وعناية فائقة وطبيب عام وفنيين أشعة».

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294 كشفا طبيا في أول أيام القافلة

وفور وصول القافلة إلى مستشفى برقن الأحد الماضي، تفقد الأطباء التجهيزات في المستشفى من معدات ومستلزمات طبية.

وأجرت القافلة في يومها الأول 294 كشفا طبيا ضمن تخصصات «جراحة الأورام، وباطنة الأورام، والعظام، والجهاز الهضمي، والحروق والتجميل، والطب العام»، إضافة إلى اثنتي عشرة عملية جراحية.

القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)

القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)

القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)