  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة»: إجراء 74 جراحة أورام في مستشفى برقن العام خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 10:04 صباحا
«الصحة»: إجراء 74 جراحة أورام في مستشفى برقن العام خلال 4 أيام
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة «بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إجراء قافلة طبية 74 عملية جراحية لإزالة أورام في مستشفى برقن العام خلال أربعة أيام.

وأجرت القافلة التابعة للمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة 1700 كشف طبي في تخصصات «جراحة الأورام وباطنة الأورام والعظام والجهاز الهضمي والحروق والتجميل وطب عام»، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أن القافلة الطبية ضمت استشاريين واختصاصيين في عدد من التخصصات شملت «استشاري جراحة أورام واختصاصي باطنة أورام واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير واختصاصي عظام وعلاج طبيعي واختصاصي حروق وتجميل واختصاصي تخدير وعناية فائقة وطبيب عام وفنيين أشعة».

-الصحة: 306 كشوف وجراحات أورام في الشاطئ
-قافلة طبية تجري 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس

294 كشفا طبيا في أول أيام القافلة
وفور وصول القافلة إلى مستشفى برقن الأحد الماضي، تفقد الأطباء التجهيزات في المستشفى من معدات ومستلزمات طبية.

وأجرت القافلة في يومها الأول 294 كشفا طبيا ضمن تخصصات «جراحة الأورام، وباطنة الأورام، والعظام، والجهاز الهضمي، والحروق والتجميل، والطب العام»، إضافة إلى اثنتي عشرة عملية جراحية.

القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
القافلة الطبية المسيرة إلى مستشفى برقن تجري عمليات جراحية 30 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى ...
«الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع
«الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس ...
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم ...
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية
«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات ......
بلدية قصر بن غشير تتسلم 70% من ملفات المباني المتضررة
بلدية قصر بن غشير تتسلم 70% من ملفات المباني المتضررة...
الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»
الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»...
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة...
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف ......
المزيد